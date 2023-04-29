Свыше 20% месячной нормы осадков выпало за ночь в Москве

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Сильный дождь продолжается в столице, прирост осадков за ночь составил 8 мм, сообщили "Интерфаксу" в метеобюро Москвы в субботу.

"В городе выпало около 22% месячной нормы осадков. Это данные с опорной столичной метеостанции на ВДНХ на 6:00", - рассказал представитель метеобюро.

Месячная норма осадков апреля в Москве - 37 мм.

Синоптики прогнозируют, что сильный дождь закончится в Москве не раньше 9:00 субботы.

Ранее руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил о похолодании в Москве из-за прихода холодных воздушных масс с севера.

"В ночь на субботу очень нестандартная погода в Москве: после полуночи начнется дождь, причем сильный. Настоящий хороший дождь, прогремят грозы, при этом ветер будет усиливаться до 11-15 м/с", - сообщил Вильфанд "Интерфаксу" в пятницу.