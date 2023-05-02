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Гостиницы Москвы увеличили доходность на 25%

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - В первом квартале 2023 года прирост показателя доходности за номер на столичном гостиничном рынке составил 25,2% в годовом измерении, следует из аналитического отчета MARKETBEAT, подготовленного Commonwealth Partnership (CMWP).

"Доходность московских отелей выросла на 25% за первые три месяца 2023 года. Перестройка режима функционирования гостиничного бизнеса за прошедший с прошлого февраля год завершилась, эффект от налоговой льготы - нулевая ставка НДС на гостиничное размещение - получен и "переварен", объемы спроса, в целом, остались без изменений. Именно отсутствие дополнительных объемов спроса не дает рынку достаточного стимула для ощутимого увеличения цен", - комментирует ситуацию Марина Усенко, партнер CMWP.

Наилучшие результаты были зарегистрированы в ценовых сегментах высоком и выше среднего (48,4% и 37,5%, соответственно), а самый меньший прирост - 14,8% - был отмечен в люксовом сегменте. В количественном выражении доходность на номер в отелях современного качества составила 5 143 рубля.

В 2023 году ожидается открытие почти 900 новых номеров - в основном в сетевых проектах различного ценового стандарта, чье открытие было перенесено с 2022 года на более поздние сроки ввиду необходимости замены бренда или полного отказа от него. Для сравнения, в течение 2022 года рынок отелей увеличился всего на 340 номеров.

CMWP Марина Усенко Москва
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