Собянин пообещал сохранить исторический облик парка 40-летия ВЛКСМ

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Парк имени 40-летия ВЛКСМ на юго-западе Москвы сохранит исторический облик после благоустройства, сообщил в Telegram мэр столицы Сергей Собянин. Работы в парке, который находится рядом с Детским музыкальным театром Натальи Сац, уже начались.

"Парк заложен после фестиваля молодежи и студентов 1957 года. Когда-то здесь было красиво: уютные аллеи, скульптуры и фонтаны. Сейчас территория выглядит запущенной. Сделаем парк удобнее, при этом сохраним его исторический облик - помогут архивные материалы, чертежи и фотографии", - написал мэр.

В парке намерены восстановить или отреставрировать скульптурные композиции и три фонтана, обустроить новую детскую площадку и скейт-парк, обустроить цветники, отремонтировать дорожки, поставить лавочки и фонари. Также будет отремонтирована парковка около цирка.

Собянин также рассказал, что службы городского хозяйства провели четверть работ по благоустройству Воробьевской набережной и Аллеи Спортивной Славы звезд зимних Олимпийских игр.