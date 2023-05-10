Потепление до плюс 23 градусов прогнозируется в Москве в выходные

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Температура вернется к норме в Москве в пятницу, в выходные прогнозируется до плюс 23 градусов, однако местами пройдет кратковременный дождь, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Постепенно погода возвращается на круги своя. В Москве действительно была очень холодная погода в течение первой недели месяца. 6-8 мая температура была на 5,5-8 градусов ниже нормы (...) В пятницу температура в Москве возвращается к своей норме, в субботу она будет около нормы", - сказал Вильфанд.

Он уточнил, что 7 мая в Москве была зафиксирована температура, которая наблюдалась в столице в этом году 20-21 марта, "то есть погода откатилась по климатическим рейсам на 1,5 месяца". Такая холодая погода была связана с тем, что в Москву поступали полярные воздушные массы по восточной периферии антициклона из тех регионов, где они сформировались. Сейчас же воздух поступает в столицу с морей Скандинавии, уточнил Вильфанд.

"Поскольку мы находимся на восточной периферии антициклона, давление высокое, осадков до конца рабочих дней вообще не прогнозируется. В выходные станет более облачно и местами небольшие кратковременные осадки возможны. Но выпадет 1-2 мм осадков и только", - добавил он.

В четверг по прогнозам в Москве днем будет плюс 18 - плюс 20 градусов, в пятницу - от плюс 19 до плюс 21. В субботу температура поднимется до плюс 18 - плюс 23. Ночью температура из-за облачности будет от плюс 5 до плюс 10 градусов.

"В воскресенье и в понедельник из-за изменения циркуляции воздушных масс, которые будут поступать с северо-востока, температура чуть-чуть понизится, будет плюс 16 - плюс 21", - добавил Вильфанд.