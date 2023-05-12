В столичном регионе в субботу и среду ожидается июньское тепло

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - В Москве и Подмосковье в субботу 13 мая будет по-июньски теплая погода, в воскресенье пройдет холодный фронт, а в среду снова потеплеет, следует из прогноза Гидрометцентра России.

"Завтра самый теплый день первой половины мая ожидается. Ночь уже достаточно теплая - плюс 6 - плюс 8, а днем - плюс 21- плюс 23, а по области до плюс 24 градусов. Это означает, что завтра температура будет выше нормы на 2 градуса, это вполне июньская погода", - сказал "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, погода в субботу и в воскресенье в столичном регионе будет разная, объединять ее будет только высокое давление из-за антициклона, существенных осадков не будет.

Так, в субботу ночью в Подмосковье возможен кратковременный дождь, днем будет преимущественно без осадков и солнечно.

"В воскресенье пройдет холодный фронт, но он не будет выражен в осадках, потому что давление высокое, оно будет выше нормы на 8-10 мм ртутного столба. Температура ночью еще при облачной погоде будет плюс 7 - плюс 9, а днем понижение на 3-4 градуса - плюс 17 - плюс 19 градусов. Такой температурный фон соответствует нормальным значениям для мая", - сказал Вильфанд.

Также в воскресенье прогнозируется усиление ветра до 10 м/с.

"В понедельник воздушные массы будут поступать к нам не с Балтийского моря и Скандинавии, а с Карского моря, более прохладные, поэтому ночные температуры понизятся до плюс 3 - плюс 6, но без осадков. Такая температура будет и во вторник. Такой температурный фон соответствует норме", - продолжил эксперт.

Днем в понедельник температура будет от плюс 18 до плюс 21 градуса, во вторник - от плюс 16 до плюс 21.

Со среды, по словам Вильфанда, начнется очередное повышение температуры.

"Будет солнце и небольшой дождь, но преимущественно без осадков. В среду днем будет плюс 18 - плюс 23, а в четверг еще на пару градусов температура повысится", - добавил он.

Так, в четверг, по прогнозам метеорологов, в столичном регионе будет до плюс 25 градусов тепла.

"Резкого понижения температуры до середины следующей недели не ожидается", - подчеркнул метеоролог.