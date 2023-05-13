Краснокнижный дятел появился в подмосковном Ново-Переделкине

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - На территории природного комплекса в Ново-Переделкине заметили зеленого дятла, внесенного в Красную книгу Москвы как вероятно исчезнувший вид, сообщает сайт столичной мэрии в субботу.

Птицу видели недалеко от реки Алешинки на территории природного комплекса. Уточняется, что до этого зеленого дятла видели в природно-исторических парках "Москворецкий" и "Битцевский лес", а также в комплексном заказнике "Зеленоградский".

Дятлы играют важную роль в экосистемах природных территорий. Они поедают большое количество древесных вредителей и насекомых, питающихся древесиной.