Мавзолей Ленина вновь открывается для посетителей

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Допуск посетителей в мавзолей В.И. Ленина возобновляется во вторник, 16 мая, сообщили "Интерфаксу" в центре по связям с прессой и общественностью ФСО РФ.

Мавзолей закрыли для посещения с 23 апреля в связи подготовкой и проведением мероприятий, посвященных 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Ранее мавзолей был закрыт на два месяца (с 13 февраля по 16 апреля) - для регулярных профилактических работ.

Обычно мавзолей Ленина открыт для доступа каждые вторник, среду, четверг и субботу с 10:00 до 13:00.