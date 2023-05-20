Все турникеты московского метрополитена оборудовали тактильными надписями

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - На всех турникетах столичного метрополитена разместили тактильные надписи для слабовидящих пассажиров, сообщил мэр города Сергей Собянин.

"В Московском метрополитене на всех турникетах разместили тактильные надписи для слабовидящих пассажиров. На них нанесён указатель "Вход" шрифтом Брайля", - написал мэр в своем телеграм-канале.

Он уточнил, что тактильные надписи появились также на колоннах экстренного вызова метро и МЦК. Также на 52 станциях метро увеличен уровень освещённости.

Кроме того, слабовидящих горожан могут сопровождать сотрудники Центра обеспечения мобильности пассажиров (ЦОМП). "С 2014 года в Московском метрополитене под контролем сотрудников ЦОМП и Российской школы подготовки собак-проводников ВОС воспитали 290 четвероногих помощников, в этом году обучат ещё 60", - отметил мэр.