Сайты госорганов с 1 марта должны быть доступны для слабовидящих

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Правительство России ввело требования по доступности сайтов государственных органов, органов местного самоуправления и подведомственных им организаций для инвалидов по зрению, сообщает сайт кабинета министров.

"Люди с инвалидностью по зрению получат беспрепятственный доступ к информации, опубликованной на официальных сайтах государственных органов. Постановление, утверждающее требования к онлайн-ресурсам для обеспечения такой доступности, подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.

С 1 марта сайты госорганов, органов местного самоуправления и подведомственных им организаций должны будут соответствовать определенным техническим параметрам аппаратного и программного обеспечения.

"Речь идет о специальных программах экранного доступа, с помощью которых человек может получать текстовую информацию с экрана через ее озвучивание или вывод на тактильный дисплей (рельефно-точечный шрифт Брайля) и управлять контентом жестами, клавиатурой или специальными комбинациями клавиш", - добавили в правительстве.

Текстовая информация также должна увеличиваться не менее чем на 200% исходного масштаба интернет-страницы без потери функциональности и появления горизонтальной полосы прокрутки, а нетекстовой контент - быть представлен в текстовой версии, которую также можно преобразовать в увеличенный шрифт, шрифт Брайля, речь, специальные знаки или упрощенный язык.