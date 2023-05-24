Выручка московских компаний из творческой сферы за три года выросла в 1,5 раза

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Количество компаний, которые работают в творческих сферах в столице, за последние три года увеличилось на 2,5 тыс., их выручка увеличилась почти в 1,5 раза, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"За последние три года количество компаний, работающих в творческих сферах, увеличилось на 2 тыс. 500, а выручка выросла почти в 1,5 раза", - написал Собянин в своем телеграм-канале.

По его словам, в Москве уже более 100 тыс. креативных предпринимателей. Они занимаются промышленным дизайном, моделированием и производством одежды, разрабатывают программное обеспечение и видеоигры, печатают книги, создают кино, музыку, произведения архитектуры.

Собянин напомнил, что для предпринимателей есть льготные кредиты на инвестиционные цели, субсидии на обучение сотрудников, гранты на покупку оборудования. Из нефинансовых мер – информационная, консультационная и образовательная поддержка, помощь в продвижении продуктов.