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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:28

Темпы расселения домов по реновации в Москве выросли вдвое

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Почти в два раза больше старых домов расселили по программе реновации в Москве за январь-май текущего года по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом, сообщили в среду в пресс-службе столичного стройкомплекса.

"Темпы реализации программы неуклонно растут. Если за первые пять месяцев прошлого года было расселено 53 дома, то за такой же период этого года завершено расселение 102 домов", - сказал заммэра столицы Андрей Бочкарев.

Он уточнил, что всего с начала действия программы расселили 463 дома.

МоскваБолее 5,4 млн кв. метров жилья построят в Москве для реновации в ближайшие 3 годаЧитать подробнее

По словам руководителя столичного департамента градостроительной политики Сергея Лёвкина, сейчас в Москве строят более 400 "реновационных" домов, из которых 208 появятся на месте старых зданий.

Председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко, со своей стороны, уточнил, что по программе в Северном Тушине построят дом на 243 квартиры. Новостройка появится на улице Героев Панфиловцев. Общая площадь двухкорпусного дома составит 28,4 тыс. кв.м.

Программа реновации жилищного фонда Москвы была утверждена в августе 2017 года. В рамках программы новые квартиры получат около миллиона москвичей, предусмотрено расселение 5 175 домов. Перечень "стартовых" площадок теперь включает 575 адресов общей площадью свыше 9 млн кв.м.

Москва
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