В Москве сносимые по реновации квартиры дорожают быстрее остальной "вторички"

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - В Москве в пятиэтажках, подлежащих сносу по реновации, стоимость квадратного метра за год выросла на 13% и составила 305 тыс. рублей, сообщил "Интерфаксу" руководитель "Циан.Аналитики" Алексей Попов.

"Сейчас в старых домах, вошедших в программу реновации, экспонируется порядка 900 лотов. Это около 2,5% от общего объема предложения на вторичном рынке. При этом доля квартир в пятиэтажках на рынке сократилась - до запуска программы в 2017 году на них 7-8% от числа объявлений", - сказал Попов.

По его данным, большинство собственников предпочитает не продавать жилье, а дождаться сноса и переселения: "Это объясняется тем, что большинство из тех, кто переехал по этой программе из старого жилого фонда в новый, остались довольны".

Стоимость квадратного метра в реновационных домах увеличивается быстрее, чем по рынку в целом.

"Сейчас этот показатель составляет 305 тысяч рублей, то есть плюс 13% за год, при темпах роста цен по городу в целом на 7% за последние 12 месяцев", - уточнил Попов.

По словам эксперта, цена на такие квартиры зависит от очереди сноса - чем позднее дом планируется к сносу - тем больше в нем свободных квартир и тем ниже цены.

"На объекты из первой волны, то есть со сроком сноса до конца текущего года, приходится менее 5% от предложения, а на корпуса из третьей очереди (срок сноса - до 2032 года) - 60% лотов. Эти же объекты и заметно дешевле: на 10-12%", - добавил Попов.