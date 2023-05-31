В Москве на 25% снизят минимальную ставку арендаторам спортивных объектов за оплату ремонта

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - В Москве минимальная ставка аренды для инвесторов, вкладывающих деньги в ремонт спортивных объектов, снизится на 25%, сообщил в Telegram мэр города Сергей Собянин.

В результате, по его словам, инвесторам будет выгоднее развивать бизнес, а горожане получат больше возможностей заниматься спортом.

Раньше такая ставка была 6,6 тысячи рублей за квадратный метр в год. Теперь она составит 5 тысяч рублей.

Право аренды городских объектов определяется на торгах. Победитель аукциона обязуется использовать помещение для спортивной деятельности и, при необходимости, сделать капитальный ремонт или реконструкцию за свой счет, добавил мэр.

"Срок льготной аренды - 25 лет, из которых не больше двух лет - на проведение капитального ремонта. Первый договор на новых льготных условиях уже заключили", - отметил Собянин.