Песков пообещал поддержку Путина Собянину, если тот решит снова пойти на выборы в Москве

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин получит поддержку президента Владимира Путина если решит снова участвовать в выборах главы региона в сентябре, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Его спросили, обсуждали ли Путин и Собянин предстоящие в сентябре выборы мэра и получил ли действующий глава столицы поддержку президента. Пресс-служба Кремля не сообщала ранее о такой встрече.

"Вы знаете, что президент весьма и весьма высоко оценивает результаты работы Сергея Собянина на посту мэра Москвы. Собственно, Москва один из передовых регионов, регионов системообразующих, регионов, которые задают тренды практически во всех областях развития нашей страны. Поэтому, конечно, поддержка президента здесь очевидна", - сказал он.

Как ожидается, выдвижение Собянина кандидатом в мэры Москвы состоится 9 июня. Это произойдет на конференции московского отделения партии.

Выборы мэра столицы пройдут в Единый день голосования 10 сентября, Мосгордума 7 июня приняла соответствующее постановление.

Собянин руководит Москвой с 2010 года.