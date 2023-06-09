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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:55

Кандидата на пост мэра Москвы от "Единой России" представят на конференции в пятницу

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Конференция московского отделения партии "Единая Россия", на которой состоится выдвижение от партии кандидата на выборы мэра Москвы, состоится 9 июня.

Ранее замруководителя исполкома Московского городского регионального отделения партии "Единая Россия", начальник отдела агитационно-пропагандистской работы Ирина Елиферова сообщила "Интерфаксу", что отделение намерено выдвинуть кандидатом на выборы мэра в Москве действующего главу столичной администрации Сергея Собянина.

Как ожидается, перед проведением конференции состоится встреча Собянина с активом московского отделения "Единой России".

Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Собянин получит поддержку президента РФ Владимира Путина в случае участия в выборах главы российской столицы в сентябре этого года, отвечая на соответствующий вопрос.

Песков отметил, что "президент весьма и весьма высоко оценивает результаты работы Сергея Собянина на посту мэра Москвы".

Собянин занимает пост мэра Москвы с 2010 года. Он был наделен Московской городской думой полномочиями мэра Москвы на пять лет 21 октября 2010 года по представлению президента РФ, которым тогда был Дмитрий Медведев.

5 июня 2013 года президент РФ Владимир Путин принял отставку Собянина с поста мэра и поручил ему исполнять обязанности столичного градоначальника до выборов, которые состоялись в сентябре того же года. 8 сентября 2013 года был избран на новый срок. Баллотировался в качестве самовыдвиженца. В сентябре 2018 года также одержал победу на выборах мэра столицы, инаугурация состоялась 18 сентября того же года.

В случае победы на предстоящих выборах, для него это будет четвертый срок.

Выборы мэра Москвы пройдут в Единый день голосования, 10 сентября. По решению Мосгоризбиркома, голосование будет проходить в течение трех дней - с 8 по 10 сентября.

Москва выборы Единая Россия Сергей Собянин
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