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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:13

"Ситидрайв" запустил пилотный проект по долгосрочной аренде автомобилей в Москве

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Каршеринговый сервис "Ситидрайв" запустил пилотный проект по долгосрочной аренде автомобилей без фирменной оклейки на срок от 30 дней, говорится в сообщении компании.

На первом этапе пилотный проект будет действовать только в Москве. В период его действия для оформившего долгосрочную аренду пользователя другие тарифы каршеринг-сервиса будут недоступны. На всех авто можно уехать на расстояние до 2 тыс. км от Москвы. Стоимость аренды складывается из фиксированной части за месяц и пробега.

"Ситидрайв" - сервис краткосрочной аренды автомобилей в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи. По итогам 2022 года оборот (GMV) компании вырос в 2,37 раза - почти до 8 млрд рублей. Парк "Ситидрайва" насчитывает более 12 тыс. автомобилей.

Ситидрайв Москва
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