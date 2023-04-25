Оператор каршеринга "Ситидрайв" выходит на рынок корпоративных клиентов

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Оператор каршеринга "Ситидрайв" начал работу с корпоративными клиентами во всех городах своего присутствия - Москве, Санкт-Петербурге и Сочи, говорится в сообщении компании.

Уточняется, что к корпоративному аккаунту можно подключить любое количество сотрудников, выбор автомобилей не ограничен. Сотрудникам подключившихся к сервису компаний доступна аренда по фиксированному, поминутному и пакетным тарифам на срок от 2 часов до 7 дней.

В тариф включены ОСАГО и страхование жизни и здоровья, по желанию пользователь может подключить опцию КАСКО.

"Ситидрайв" - сервис краткосрочной аренды автомобилей в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи. После разделения СП VK и Сбера компания осталась у последнего. Оборот (GMV) "Ситидрайва" в 2022 году вырос в 2,4 раза - почти до 8 млрд рублей. Количество поездок увеличилось в 2,2 раза. Парк "Ситидрайва" насчитывает более 12 тыс. автомобилей.