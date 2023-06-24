Трасса М-2 "Крым" полностью перекрыта в районе Серпухова

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Власти Тульской области проинформировали жителей региона об ограничениях на федеральной трассе М-2 "Крым" возле города Серпухов Московской области.

"Дополнительно сообщаем, что в обоих направлениях полностью перекрыта трасса М-2 "Крым" в районе г.Серпухов. Еще раз призываем воздержаться от поездок на автомобильном транспорте по трассам М-2 "Крым" и М-4 "Дон", - сообщила пресс-служба правительства Тульской области.

Просим с пониманием отнестись к введению временных дополнительных ограничений, отметили в пресс-службе.