Офисы туроператоров в Москве 26 июня будут на связи с туристами и турагентами

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Несмотря на объявление в Москве понедельника 26 июня нерабочим днем, офисы туроператоров будут на связи с туристами и турагентами, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

"Крупнейшие туроператоры сообщают, что в этот день 26 июня, как и во все другие, они будут на связи с туристами и агентами. Отделы бронирования почти всех компаний будут работать по графику рабочего понедельника. При этом часть сотрудников будут выполнять свои функции в дистанционном режиме", - говорится в сообщении.

Как напомнили в ассоциации, в настоящее время расторжение договоров о реализации турпродукта происходит на основании Гражданского кодекса РФ и Закона "О защите прав потребителей". Турист вправе отказаться от исполнения договора о реализации туристского продукта в любое время при условии оплаты исполнителю фактически понесенных им расходов.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил понедельник нерабочим днем и призвал граждан максимально воздерживаться от поездок по городу.