Почти половина месячной нормы осадков может выпасть в Москве за сутки

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Неблагоприятные погодные условия сохранятся в столице до вечера четверга, городские службы переведены в режим повышенной готовности, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

"Согласно данным синоптиков, с вечера среды и до конца дня четверга в столице ожидается дождь, местами сильный, в отдельных районах - гроза, причем 29 июня она может сопровождаться ливнем, градом и порывами ветра до 17 м/с" - сообщил Бирюков в среду журналистам.

По его словам, существует вероятность выпадения в городе до 35 мм осадков, что составляет почти половину месячной нормы.

"В связи с этим городские службы переведены в режим повышенной готовности, подготовлены силы и средства для ликвидации последствий непогоды, организовано информирование жителей", - сказал заммэра.

Бирюков отметил, что в местах возможного скопления воды будет размещена спецтехника, организовано дежурство аварийных бригад "Мосводостока" и других служб.

"Под особый контроль взяты объекты жизнеобеспечения и ТЭК, принимаются меры по защите от порывов ветра сооружений жилого и нежилого фонда, объектов транспорта и торговли, строящихся зданий", - сказал Бирюков.

Он уточнил, что на круглосуточном дежурстве находятся 1,5 тыс. аварийных бригад, которые готовы оперативно выехать при повреждении линий электропередачи, падении деревьев и других инцидентах.

Заммэра призвал москвичей при ухудшении погоды быть внимательнее на улице, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.