В Москве простятся с одним из авторов Конституции и основателей "Яблока" Шейнисом

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Прощание с одним из основателей партии "Яблоко" и авторов Конституции РФ Виктором Шейнисом пройдет в четверг в центре Москвы.

Как сообщили в пресс-службе "Яблока", прощание с Шейнисом пройдет с 11.00 до 14.00 в офисе партии в Москве по адресу: ул. Пятницкая, д. 31, стр. 2.

Шейнис, член федерального политического комитета партии "Яблоко", умер 25 июня на 93-м году жизни после продолжительной болезни.

Родился 16 февраля 1931 года в Киеве. Окончил исторический факультет Ленинградского государственного университета. С 1966 года - кандидат, а с 1982 года - доктор экономических наук. Профессор. Автор книг и статей.

В 1990 году был избран народным депутатом РСФСР. В 1993-м году - депутатом Госдумы по федеральному списку избирательного объединения "Блок Явлинский-Болдырев-Лукин", одним из основателей которого был. Вошел в состав фракции "Яблоко", член Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе. Был депутатом Госдумы первых двух созывов.

В 1993 - 1994 годах - заместитель председателя Комиссии законодательных предположений при президенте РФ. Один из авторов Конституции РФ.