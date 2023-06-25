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Умер один из основателей "Яблока" и авторов Конституции РФ Виктор Шейнис

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Умер один из авторов Конституции РФ, один из основателей партии "Яблоко" и член его политического комитета Виктор Шейнис, сообщил в воскресенье депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга, зампред партии "Яблоко" Борис Вишневский.

"Ушел Виктор Леонидович Шейнис, один из основателей партии "Яблоко", мудрец и гуманист, политик и ученый. Соратник Сахарова, народный депутат России, а потом депутат Госдумы от "Яблока", - говорится в сообщении в его телеграм-канале.

"Всегда считал его своим учителем, - добавил Вишневский. - Светлая память, дорогой Виктор Леонидович".

Шейнису было 92 года. Родился 16 февраля 1931 года в Киеве. Окончил исторический факультет Ленинградского государственного университета. С 1966 года - кандидат, а с 1982 года - доктор экономических наук. Профессор. Автор книг и статей.

В 1990 году был избран народным депутатом РСФСР. В 1993-м избран депутатом Госдумы по федеральному списку избирательного объединения "Блок Явлинский-Болдырев-Лукин", одним из основателей которого был. Вошел в состав фракции "Яблоко", член Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе.

В 1993 - 1994 годах - заместитель председателя Комиссии законодательных предположений при президенте России. Один из авторов Конституции РФ.

Виктор Шейнис
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