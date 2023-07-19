В Москве во втором квартале оформили рекордное число ипотек

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - В Москве во втором квартале 2023 года заключили рекордное число ипотечных сделок на покупку на первичном и вторичном рынках жилья, сообщили в пресс-службе столичного управления Росреестра.

"По итогам второго квартала мы фиксируем рекордное число ипотечных сделок при покупке жилья в строящихся домах и на вторичном рынке - свыше 36 тысяч. Это на 28,6% превышает результат первых трех месяцев текущего года и на 75,8% больше апреля-июня прошлого года (20 714), а к предыдущему максимуму второго квартала 2021 года (33 537) увеличение составило 8,6%", - сказал руководитель управления Игорь Майданов.

Увеличение числа сделок он связал с реализацией проекта "Электронная ипотека 24 часа".

Заммэра столицы Владимир Ефимов со своей стороны сообщил, что Москва лидирует по числу выданных льготных ипотек.

"Их объем в июне составил 26,5 млрд рублей - это 19,6% от общероссийского объема льготной ипотеки. Всего в столице с начала действия программы выдано кредитов на сумму 910,5 млрд рублей", - сказал Ефимов.

Всего за первое полугодие выдали более 64 тысяч ипотек. Это на 23,9% больше, чем за аналогичный период 2022 года.