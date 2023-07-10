Сбербанк отметил рост спроса на ипотеку в Москве в январе-июне на 30%

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Спрос на ипотечные кредиты в Москве вырос в годовом измерении на 30% в первом полугодии по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, подсчитали в пресс-службе Сбербанка.

Объем выданных средств увеличился в 1,3 раза и превысил 207 млрд рублей.

В целом сейчас кредитный портфель Московского банка Сбербанка по ипотечным сделкам с недвижимостью превышает 1,1 трлн рублей.

"В 2023 году мы отмечаем в том числе и увеличение количества сделок по программам льготного ипотечного кредитования. С января по июнь текущего года включительно Сбер в Москве оформил льготных кредитов на сумму более 86 млрд рублей, что в 1,8 раза больше, чем за те же 6 месяцев в 2022 году", - уточнил Вячеслав Цыбульников, вице-президент Сбербанка - председатель Московского банка.

Так, в первом полугодии по "Семейной ипотеке" москвичи взяли жилищные кредиты на 34,5 млрд рублей (+20% к аналогичному показателю за 6 месяцев 2022 года), по программе "Господдержка" - на 40,6 млрд (+22%), по "Ипотеке для IT" - на 11,3 млрд рублей (в 2 раза больше, чем за весь 2022 год).