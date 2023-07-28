В Гидрометцентре пообещали москвичам возобновление купального сезона после Ильина дня

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Купальный сезон в Москве возобновится к следующим выходным, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Первая неделя августа будет по-настоящему летней. Традиционно существует поверье, что после Ильина дня, а он приходится на 2 августа, период купального сезона завершается. Сейчас был перерыв - дожди, прохладные ночи, что способствовало тому, что температура воды существенно понизилась, сейчас она около 17 градусов. В течение следующей недели за счет летней погоды температура воды повысится", - сказал Вильфанд.

Он уточнил, что к следующим выходным температура воды будет выше 20 градусов, поэтому "после Ильина дня купальные сезон, наоборот, восстановится".