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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 07:12

Пассажир упал под поезд на станции метро "Электрозаводская"

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Инцидент с пассажиром произошел днем в субботу на восточном участке Арбатско-Покровской линии метро, сообщили "Интерфаксу" в экстренных службах.

"На станции "Электрозаводская" по неустановленным причинам под поезд упал пассажир. Для его спасения отключено напряжение контактного рельса", - сказал собеседник агентства

По его информации, из-за ЧП прервано движение от станции "Партизанская" до станции "Курская" по направлению в центр.

Данных о состоянии пассажира, упавшего под поезд, не поступало.

Столичный департамент транспорта в своем телеграм-канале в 12:04 сообщил, что на восточном участке Арбатско-Покровской линии временно увеличены интервалы движения поездов из-за человека на пути.

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