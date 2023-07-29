Упавший под поезд на станции метро "Электрозаводская" пассажир погиб

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Несчастный случай произошел днем в субботу на станции "Электрозаводская" Арбатско-Покровской линии метро, сообщили "Интерфаксу" в экстренных службах.

"На станции "Электрозаводская" под поезд упал мужчина, он получил травмы, не совместимые с жизнью, и скончался на месте. Выясняются обстоятельства произошедшего", - сказал собеседник агентства.

По его информации, на станции "Электрозаводская" отключалось напряжение контактного рельса, было прервано движение от станции "Партизанская" до станции "Курская" по направлению в центр.

Столичный департамент транспорта в своем телеграм-канале в 12:04 сообщил, что на восточном участке Арбатско-Покровской линии были временно увеличены интервалы движения поездов из-за человека на пути. Движение на ветке, по информации дептранса, было введено в график в 12:14.