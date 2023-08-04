Пушкинский музей в Москве временно закрыт для посетителей

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина в Москве временно закрыт для посетителей по техническим причинам, сообщили в музее.

"Точное время возобновления работы музея пока неизвестно. Информация будет опубликована позднее", - сообщили в телеграм-канале музея.

В сообщении уточняется, что посетители, чей визит в музей сегодня еще не состоялся или "был прерван эвакуацией", смогут в течение 10 дней заполнить электронную форму заявления на возврат стоимости билета. Перенос посещения на другую дату не предусмотрен.

Ранее в СМИ появились сообщения об эвакуации посетителей из Пушкинского музея.