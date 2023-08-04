Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:43

Пушкинский музей в Москве возобновил работу для посетителей

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина в Москве возобновил работу после временного закрытия, сообщили в музее.

"Пушкинский музей возобновил свою работу для посетителей. Мы ждем вас в музее", - говорится в сообщении в телеграм-канале учреждения.

Ранее сообщалось, что Пушкинский музей был временно закрыт по техническим причинам. По данным СМИ, в музее была проведена эвакуация посетителей.

Пушкинский музей Москва
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Пушкинский музей в Москве временно закрыт для посетителей

Синоптики ожидают, что жара до плюс 34 градусов продлится в Москве до вторника

Синоптики ожидают, что жара до плюс 34 градусов продлится в Москве до вторника

Гроза надвигается на Москву

Камеры в Москве начнут фиксировать езду без шлема на мотоцикле

Камеры в Москве начнут фиксировать езду без шлема на мотоцикле

"Оранжевый" уровень опасности объявлен в Москве 3 и 4 августа из-за жары

"Оранжевый" уровень опасности объявлен в Москве 3 и 4 августа из-за жары

Дожди с грозами ожидаются в Москве до вечера

Атаки беспилотников на Москву

В ООН осудили удары беспилотниками по гражданским объектам в Москве

В ООН осудили удары беспилотниками по гражданским объектам в Москве

Московский зоопарк изменил режим работы с 1 августа

Московский зоопарк изменил режим работы с 1 августа

Маршруты трех автобусов изменены на время работы оперативных служб в "Москва-Сити"

Маршруты трех автобусов изменены на время работы оперативных служб в "Москва-Сити"

Путин поручил рассмотреть вопрос о судоходстве автономных судов в Москве

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });