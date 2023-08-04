Пушкинский музей в Москве возобновил работу для посетителей

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина в Москве возобновил работу после временного закрытия, сообщили в музее.

"Пушкинский музей возобновил свою работу для посетителей. Мы ждем вас в музее", - говорится в сообщении в телеграм-канале учреждения.

Ранее сообщалось, что Пушкинский музей был временно закрыт по техническим причинам. По данным СМИ, в музее была проведена эвакуация посетителей.