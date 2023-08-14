Цены на дизтопливо в Москве активно растут на фоне их подъема на бирже

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Дизельное топливо значительно подорожало за минувшую неделю на столичных заправках; темпы роста цен на бензин, в свою очередь, начали снижаться, сообщила Московская топливная ассоциация (МТА).

По итогам прошлой недели средневзвешенная стоимость ДТ в городе выросла на 34 коп., до 59,59 руб./л.

Так, дизтопливо подорожало на всех сетях АЗС, находящихся в периметре мониторинга МТА. Наибольшее увеличение зафиксировано на заправках "Нефтьмагистрали", где ДТ подорожало на 1 рубль, до 62,19 руб./л. "ЛУКОЙЛ" повысила стоимость ДТ на своих АЗС, а также на заправках под брендом "ЕКА" на 40 коп., до 60,32 руб./л и 60,58 руб./л соответственно.

На заправках "Роснефти" и Teboil дизтопливо подорожало на 30 коп., до 58,83 руб./л и 59,21 руб./л соответственно. "Газпром нефть" повысила стоимость ДТ на 20 коп., до 58,91 руб./л. На "Транс АЗС" ДТ подорожало на 12 коп., до 58,81 руб./л. Наименьшее увеличение цены отмечено на заправках "Татнефти" - на 5 коп., до 58,53 руб./л.

Средневзвешенная розничная цена Аи-92 и Аи-95 в Москве выросла на 7 и 10 копеек соответственно: до 50,21 руб./л и 55,67 руб./л соответственно. При этом Аи-100 продолжает дорожать значительными темпами: на минувшей неделе его цена выросла на 80 коп., до 67,08 руб./л.

Наибольшее повышение стоимости зафиксировано на заправках "Нефтьмагистрали" - на 50 копеек, где 92-й бензин подорожал до 52,27 руб./л, 95-й - до 58,19 руб./л. "Татнефть" увеличила стоимость Аи-92 на 26 коп., до 49,9 руб./л, стоимость Аи-95 - на 34 коп., до 55,07 руб./л.

"Транс АЗС" повысила стоимость Аи-92 на 13 копеек, Аи-95 - на 20 копеек: 50,10 руб./л и 55,27 руб./л соответственно. На АЗС "Газпром нефти" стоимость Аи-92 выросла на 10 коп., до 50,07 руб./л, а Аи-95 - на 20 коп., до 55,25 руб./л. "ЛУКОЙЛ" повысил стоимость бензина на своих АЗС на 2 копейки: на заправках под собственным брендом Аи-92 подорожал до 50,44 руб./л, Аи-95 - до 56,63 руб./л; на АЗС под брендом "ЕКА" Аи-92 - до 49,92 руб./л, Аи-95-й - до 55,35 руб./л.

Рост стоимости дизельного топлива в рознице отражает динамику биржевых торгов последних недель. По данным СПбМТСБ, на 14 августа стоимость ДТ на бирже находится на историческом максимуме - 65 311 руб./т (по территориальному индексу европейской части России).