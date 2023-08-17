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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:55

Мособлсуд приговорил к 17 годам участника вооруженной группы "Северские"

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Мособлсуд назначил семнадцать лет колонии строгого режима участнику вооруженной группы "Северские" Андрею Кукушкину, сообщила прокуратура Московской области.

Подсудимый также приговорен к двум годам ограничения свободы и штрафу в 200 тысяч рублей.

Он заключил досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием, так что его уголовное дело было выделено в отдельное производство.

Следствие и суд установили, что Кукушкин с 1999 года по 2016 год, действуя в составе устойчивой вооруженной группы, участвовал в убийстве девяти человек на территории Московской, Ярославской и Владимирской областей, а также незаконно приобретал и хранил огнестрельное оружие и взрывчатые вещества, помогал скрывать следы преступлений, осуществлял иные действия в интересах банды.

Суд признал его виновным по ч. 2 ст. 209 УК (участие в устойчивой вооруженной группе (банде) и в совершаемых ею нападениях), ч. 3 ст. 222 УК (незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка, ношение огнестрельного оружия и боеприпасов), ч. 3 ст. 222.1 УК (незаконные приобретение, хранение, передача, перевозка, ношение взрывчатых веществ и взрывных устройств), пп. "а", "ж", "з" "к" ч. 2 ст. 105 УК (убийство).

Суд также удовлетворил гражданские иски к нему потерпевших на общую сумму 3 млн рублей.

В прокуратуре напомнили, что группа "Северские" была создана в мае 1997 года и действовала на территории Московской области до момента задержания ее руководителя в декабре 2019 года.

Мособлсуд Московская область Северские Андрей Кукушкин
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