Реставрация памятника Гагарину в Москве завершится в 2025 году

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - В Москве начали реставрировать памятник Юрию Гагарину на Ленинском проспекте, работы должны завершиться в 2025 году, сообщили в пресс-службе Мосгорнаследия.

"Все работы будут проводиться под контролем специалистов Мосгорнаследия и займут не менее двух лет. В 2024 и 2025 годах отреставрируют постамент, скульптуру и макет космического аппарата "Восток", - отметили в ведомстве.

Обследование, проведенное в 2022 году, показало, что в неудовлетворительном состоянии находятся стилобат, ребристый постамент, а также скульптуры Гагарина и макета спускаемого аппарата "Восток". В этом году отреставрируют стилобат и цоколь памятника, а также плиты облицовки приямка. В следующем году специалисты начнут реставрацию постамента и скульптуры космонавта.

Сроки реставрационных работ сдвинулись на год относительно первоначальных планов. Так, в 2021 году в Мосгорнаследии сообщали, что реставрация памятника начнется в 2022 году.

Площадь Калужской заставы переименовали в площадь Гагарина в 1968 году, поскольку 14 апреля 1961 года он возвращался в столицу через эту площадь. В июле 1980 года там установили 42-метровый титановый памятник Гагарину работы скульптора Павла Бондаренко, архитекторов Якова Белопольского, Федора Гажевского и конструктора Алексея Судакова.

Памятник стал первым в мире монументальным сооружением из литого титана. Высота памятника составляет 42,5 м, высота фигуры первого космонавта - 14 м. Фигура Юрия Гагарина состоит из 239 элементов, отлитых из титана и скрепленных болтами. Памятник имеет статус выявленного объекта культурного наследия.