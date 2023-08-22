Найдены тела пятерых погибших на экскурсии московских диггеров

Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Пять человек стали жертвами воскресной экскурсии по московским подземельям, еще троих ищут, сообщили "Интерфаксу" в экстренных службах.

"По уточненным данным в коллектор в районе Неглинной спустилась группа из 8 человек - инструктора и семи экскурсантов. В числе участников экскурсии были как минимум двое несовершеннолетних. Они погибли. Также обнаружены тела троих взрослых. Таким образом, число погибших достигло пяти человек", - сказал собеседник агентства.

Продолжаются поиски еще как минимум троих человек.

"В списках, предоставленных организаторами экскурсии числились восемь человек, однако документооборот должным образом не производился. Возможно кто-то из участников мог привести знакомых", - сказали в экстренных службах.

Основной версией гибели людей считается утопление в коллекторе из-за резкого подъема уровня ливневых вод.

"Когда начался дождь, группа могла пытаться покинуть туннель в районе станции метро Трубная. Однако из-за аномальных осадков в ливневом коллекторе произошел резкий подъем уровня воды, и группа не успела выйти на поверхность. Люди утонули. Шансов спастись практически не было", - сказал собеседник агентства.

Экскурсия не была согласована с профильными московскими организациями, а группа не была зарегистрирована. "Участие в экскурсии стоило около 9 тыс. рублей. Оплата производилась наличными. Организаторы уверяли участников, что в непогоду экскурсия проводиться не будет, однако на случай внезапной непогоды запасные пути эвакуации предусмотрены не были", - сказали в экстренных службах.

Ранее в столичном управлении СК сообщили, что установили трех лиц, причастных к организации экскурсии, несколько человек объявлены в розыск.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц). В ближайшее время следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении фигуранта, с которым работают следователи, меры пресечения в виде заключения под стражу, добавили в СК.

Мэр Москвы Сергей Собянин накануне сообщил о продолжении поисков пропавших в коллекторе реки

Неглинная.