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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:54

Число жертв экскурсии по московским подземельям выросло до семи человек

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Обнаружены тела еще двоих погибших в ходе воскресной подземной экскурсии в коллекторе Неглинки, сообщили "Интерфаксу" в экстренных службах.

"В районе Большого Устьинского моста обнаружено тело мужчины, еще одно тело найдено в Москве-реке", - сказали в экстренных службах.

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Ранее сообщалось об обнаружении тел пяти погибших. Таким образом, общее число жертв увеличилось до семи человек.

Продолжаются поиски как минимум одного участника экскурсии.

В понедельник в СМИ появились сообщения, что группа туристов, предположительно из восьми человек, отправилась на экскурсию с диггерами по Неглинной 20 августа, когда на столицу обрушился ливень. Из-за резкого подъема уровня воды под землей коллектор вместе с людьми затопило. По последним данным, спасатели нашли тела нескольких погибших, в том числе одной несовершеннолетней. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования родным и близким погибших.

Москва
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