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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:25

В Москве в 28 раз выросло количество поездок на электросамокатах и других СИМ

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - В Москве с 2020 года в 28 раз выросло количество поездок на средствах индивидуальной мобильности (СИМ), сообщил на урбанистическом форуме руководитель Центра организации дорожного движения Михаил Кизлык.

"С 20-го года количество поездок на средствах индивидуальной мобильности выросло в 28 раз (...) И в этом году был зафиксирован рекорд: 430 тысяч поездок было зафиксировано на средствах индивидуальной мобильности", - сказал он.

По его словам, средства индивидуальной мобильности становятся популярны из-за того, что они дают возможность людям не только гулять, они становится уже элементом транспортной системы. Сейчас количество поездок на СИМ превышает сервис каршеринга уже более чем в два раза.

Кизлык напомнил, что в столице было принято решение перемещать на спецстоянки разбросанные арендные и личные самокаты и велосипеды в целях безопасности пешеходов и других участников дорожного движения. "За первые дни уже эвакуировано 163 средства индивидуальной мобильности. Эта работа будет продолжена", - сказал он.

В городе сейчас экспериментируют с выявлением с помощью камер фото- и видеофиксации нарушений, которые происходят при передвижении на самокатах. Сейчас оно охватывает четыре вида нарушений: передвижение на СИМ по пешеходному переходу, вне велосипедной полосы, во встречном направлении, а также движение на СИМ по два человека.

Михаил Кизлык ЦОДД Москва
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