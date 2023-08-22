На оранжевой ветке столичного метро остановлены поезда из-за человека на пути

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - На Калужско-Рижской линии московского метрополитена остановлено движение поездов между станциями "ВДНХ" и "Проспекта Мира" из-за человека на пути, сообщили в департаменте транспорта столицы.

"На Калужско-Рижской линии (6) нет движения поездов от "ВДНХ" до "Проспекта Мира" из-за человека на пути. В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами", - говорится в телеграм-канале дептранса.