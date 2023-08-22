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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:31

Движение поездов на участке Калужско-Рижской линии метро Москвы восстановлено

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Движение поездов на участке оранжевой ветки московского метрополитена от "ВДНХ" до "Проспекта Мира" восстановлено и вводится в график, сообщили в столичном департаменте транспорта.

"Движение на Калужско-Рижской линии (6) восстановлено и вводится в график", - информирует дептранс в своем телеграм-канале.

Ранее сообщалось об отмене движения поездов на Калужской-Рижской линии от "ВДНХ" до "Проспекта Мира" из-за человека на пути. В обратном направлении поезда следовали с увеличенными интервалами.

Московский метрополитен Калужско-Рижская линия ВДНХ Проспект Мира
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