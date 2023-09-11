Памятник Феликсу Дзержинскому установили в Ясеневе

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Памятник Феликсу Дзержинскому установлен в Москве на территории штаб-квартиры Службы внешней разведки в Ясеневе.

Как передает корреспондент "Интерфакса", торжественная церемония состоялась в понедельник с участием военного оркестра и почетного караула.

Памятник представляет собой точную, но несколько уменьшенную копию монумента Дзержинскому, который ранее стоял на Лубянской площади, а позднее перенесен в Музеон.

"Образ председателя Всероссийской чрезвычайной комиссии стал одним из символов своего времени", - заявил в ходе торжественной церемонии глава СВР Сергей Нарышкин.

Он напомнил, что именно Дзержинский создал разведывательную службу в Советском Союзе 20 декабря 1920 года, когда подписал знаменитый приказ номер 169 о создании иностранного отдела ВЧК.