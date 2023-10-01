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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:51

Четыре человека стали жертвами ДТП в подмосковной Балашихе

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Четыре человека погибли в результате ДТП в городском округе Балашиха, произошедшем в воскресенье вечером, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

По предварительной информации, в 20:00 на улице Звездная города Балашиха водитель, управляя автомобилем Chery, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком "КамАЗ".

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, движение частично ограничено, говорится в сообщении. Полицейские разбираются в обстоятельствах ДТП.

Балашиха Московская область
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