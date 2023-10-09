Эксперты отметили дефицит свободных складских площадей на рынке столичного региона

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Рынок складской недвижимости Московского региона испытывает дефицит свободных площадей, их объем вернулся к показателям десятилетней давности, отмечают в консалтинговой компании Nikoliers.

"С рынка довольно быстро уходят свободные складские блоки, и на сегодняшний день уровень вакантных площадей составляет всего 0,5% или 117 тысяч кв. м, что на 501 тысячу кв.м меньше значения, зафиксированного на конец прошлого года. Тем самым, объем свободных площадей вернулся к показателям 2012 года", - говорится в исследовании.

По мнению экспертов, такая ситуация во многом связана с ростом деловой активности, особенно со стороны игроков из сферы электронной коммерции. Ограниченное предложение привело к увеличению средневзвешенной базовой ставки аренды (на 35,7% по сравнению с концом 2022 года) до пиковых 7 875 рублей за кв.м в год без НДС и OpEx, подчеркивают в компании.

Темпы ввода новых складских объектов сегодня не могут покрыть в достаточной мере объемы спроса, считают аналитики. По данным Nikoliers, за девять месяцев года в Московском регионе введено в эксплуатацию около 929 тысяч кв.м качественных складов, из которых 68% - спекулятивного формата. При этом большинство спекулятивных площадей арендовали еще на этапе строительства, поэтому их вывод не привел к увеличению объема свободных площадей, отмечают специалисты.

В третьем квартале объем нового строительства составил 317 тысяч кв.м. Новые складские помещения преимущественно располагаются на юго-восточном (39%) и восточном (26%) направлениях. Их средняя удаленность от МКАД составляет 26,6 км. В Nikoliers прогнозируют объем ввода по итогам года на уровне показателей прошлого: 1 661 тысячу кв.м площадей, из которых 69% - спекулятивное строительство, 31% - формат built-to-suit.

"Тренд на сокращение свободных складов мы будем наблюдать до конца текущего года, в дальнейшем уровень вакантности будет зависеть от нескольких факторов. Во-первых, мы наблюдаем, что многие компании уже удовлетворили свои потребности в новых площадях. Во-вторых, планы e-commerce по строительству собственных фулфилмент центров в ближайшие год-полтора могут привести к постепенному высвобождению некоторого объема существующих спекулятивных складов, где операторы арендуют площади в ожидании собственных объектов", - говорит региональный директор департамента складской и индустриальной недвижимости Nikoliers Виктор Афанасенко.