Три станции Люблинско-Дмитровской линии временно закрыли после столкновения составов

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Станции Люблинско-Дмитровской линии "Кожуховская", "Печатники", "Волжская" временно закрыты для пассажиров посте столкновения двух составов на станции "Печатники" московского метрополитена, сообщили в столичном департаменте транспорта.

"На Люблинско-Дмитровской линии нет движения поездов между станциями "Люблино" и "Дубровка". Станции "Кожуховская", "Печатники", "Волжская" временно закрыты", - сообщил телеграм-канал департамента.

Службы метрополитена принимают меры для скорейшего восстановления движения на этом участке.

Департамент транспорта рекомендовал пассажирам использовать альтернативные маршруты: бесплатные автобусы маршрута "КМ", другие линии метро и регулярные маршруты наземного транспорта.

По его данным, движение транспорта в районе станции метро "Печатники" рабочее. Для свободного проезда автобусов компенсационного маршрута КМ временно закрыт поворот с улицы Шоссейная на улицу Полбина.

"На месте работают пять экипажей дорожного патруля ЦОДД. Сотрудники помогают регулировать движение для свободного проезда автобусов КМ, а также помогают водителям сориентироваться на месте, обеспечивают приоритет автобусам. Просим водителей выбирать альтернативные маршруты и не занимать участки выделенных полос", - говорится в сообщении.