Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:34

Три станции Люблинско-Дмитровской линии временно закрыли после столкновения составов

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Станции Люблинско-Дмитровской линии "Кожуховская", "Печатники", "Волжская" временно закрыты для пассажиров посте столкновения двух составов на станции "Печатники" московского метрополитена, сообщили в столичном департаменте транспорта.

"На Люблинско-Дмитровской линии нет движения поездов между станциями "Люблино" и "Дубровка". Станции "Кожуховская", "Печатники", "Волжская" временно закрыты", - сообщил телеграм-канал департамента.

Службы метрополитена принимают меры для скорейшего восстановления движения на этом участке.

Департамент транспорта рекомендовал пассажирам использовать альтернативные маршруты: бесплатные автобусы маршрута "КМ", другие линии метро и регулярные маршруты наземного транспорта.

По его данным, движение транспорта в районе станции метро "Печатники" рабочее. Для свободного проезда автобусов компенсационного маршрута КМ временно закрыт поворот с улицы Шоссейная на улицу Полбина.

"На месте работают пять экипажей дорожного патруля ЦОДД. Сотрудники помогают регулировать движение для свободного проезда автобусов КМ, а также помогают водителям сориентироваться на месте, обеспечивают приоритет автобусам. Просим водителей выбирать альтернативные маршруты и не занимать участки выделенных полос", - говорится в сообщении.

Москва метрополитен
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

На станции метро "Печатники" в Москве пустой поезд врезался в стоявший состав

На станции метро "Печатники" в Москве пустой поезд врезался в стоявший состав

Оператор "Острова мечты" подал иск к российской "дочке" Adidas на 3,5 млрд руб.

Вильфанд спрогнозировал возвращение сентябрьской погоды в Москву в выходные

Московских автомобилистов попросили утром во вторник не выезжать на летней резине

Розничные цены на бензин и дизтопливо в Москве снижаются вторую неделю подряд

Неполадки в системе обработки багажа во "Внуково" устранены

Неполадки в системе обработки багажа во "Внуково" устранены

В Москве до вечера ожидается сильный ветер

В Москве до вечера ожидается сильный ветер

Сбитый утром под Истрой беспилотник нёс взрывчатку

Дождь, мокрый снег и сильный ветер ожидаются в Москве в воскресенье

Дождь, мокрый снег и сильный ветер ожидаются в Москве в воскресенье

Частный дом пострадал в Истре из-за утреннего падения обломков сбитого БПЛА

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });