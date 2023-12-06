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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:33

Самый дорогой коттедж Подмосковья продается за 4,1 млрд рублей

Речь идет о недвижимости в открытой продаже

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Эксперты компании Barnes International Moscow определили тройку самых дорогих коттеджей, находящихся сейчас в открытой продаже в Московской области.

"Стоимость самого дорогого загородного дома, находящегося в открытой продаже в Московской области, составляет 4,1 млрд рублей", - сообщает пресс-служба компании.

Это трехэтажный коттедж площадью 1,7 тысячи кв.м, он находится в охраняемом поселке на Рублево-Успенском шоссе на участке с собственным прудом, гостевым домом и беседкой.

Вторую позицию занимает четырехэтажный особняк площадью 2 тыс. кв.м за 2,4 млрд рублей в поселке Николино. В нем есть семь мастер-спален (спален с санузлом и, возможно, местом под кабинет и гардероб), гардеробные, спа-зона с бассейном, винный погреб с дегустационной комнатой и зона для проживания персонала.

Замыкает тройку лидеров двухэтажный коттедж площадью 1,2 тысячи кв.м со спа, террасой, спортивным и каминным залами в Барвихе. Стоимость лота составляет 2,2 млрд рублей.

Московская область Barnes International Moscow Николино Барвиха Рублевка
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