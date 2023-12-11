В Москве объявили лауреатов премии "Звезда театрала"

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Постановка "Зойкина квартира" режиссера Евгения Писарева театра им. Пушкина признана лучшим спектаклем большой формы премии "Звезда театрала", церемония награждения прошла в Театре имени Евгения Вахтангова в понедельник.

Лучшим спектаклем малой формы была признана работа "Генерал и его семья" режиссера Светланы Земляковой в Театре им. Вахтангова.

Лучшим режиссером стал Владимир Панков за постановку "Мандат" театра Et Cetera, а лучшим директором театра - Татьяна Архипова из БТД им. Товстоногова.

Лауреатом премии в номинации "Лучшая женская роль" стала Евгения Добровольская за роль в спектакле "Космос " МХТ им. Чехова. Лучшей мужской ролью признана работа Игоря Костолевского в спектакле "Любовь по Маркесу" Театра им. Маяковского.

Актриса Анна Якунина стала обладательницей премии за лучшую роль второго плана в спектакле "Бег" "Ленкома Марка Захарова", а за лучшую мужскую роль второго плана отмечен Игорь Карташев за работу в спектакле "Павел I" Театра им. Вахтангова.

Награду в номинации "Лучшая роль театральной актрисы в кино" получила Юлия Пересильд за фильм "Вызов", в аналогичной мужской номинации обладателем награды стал Иван Янковский за работу в сериале "Фишер".

Лучшим спектаклем для детей стала постановка "Остров сокровищ" Российского академического молодежного театра (РАМТ). "Звездой театра" также отмечен Владимирский театр драмы как лучший региональный театр.

Специальную премию в номинации "Событие года" получил Театр им. Вахтангова за открытие Дома Вахтангова во Владикавказе.

Вручение премии "Звезда театрала" прошло в 16 раз. Отличительной особенностью премии является то, что лауреатов выбирают зрители с помощью голосования на сайте премии.