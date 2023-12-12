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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:33

Четыре автомобильных и пешеходных моста введут в эксплуатацию в Москве в 2024 г.

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - В Москве в следующем году введут в эксплуатацию четыре автомобильных и пешеходных моста, сообщили в пресс-службе столичного департамента строительства.

"Это мост через Москва-реку вблизи улицы Мясищева в рамках развития улично-дорожной сети на территории Мневниковской поймы, пешеходный мост через Нагатинский затон, велопешеходный мост через реку Яуза вблизи МГТУ им. Н.Э. Баумана и пешеходный мост через Водоотводной канал реки Москвы, соединяющий стрелку Золотого острова и Крымскую набережную", - сказал руководитель ведомства Рафик Загрутдинов.

В департаменте уточнили, что мост рядом с улицей Мясищева длиной 231 м обеспечит транспортную доступность и пешеходные маршруты к станции метро БКЛ "Мнёвники" и территории Национального космического центра. Велопешеходный мост вблизи МГТУ имени Баумана свяжет две набережные и учебные корпуса университета.

Пешеходный мост через Нагатинский затон создаст альтернативный маршрут для жителей расположенного неподалеку ЖК к торговым центрам и станции метро "Нагатинский затон". Мост через Водоотводной канал реки Москвы, который тоже предназначен для пешеходов, станет частью единого туристического маршрута от Парка Горькогo к "Балчугу" и "ГЭС-2".

Москва
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