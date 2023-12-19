Синоптики ожидают, что оттепель в Москве сохранится до конца недели

На следующей неделе в столице будет легкий морозец, прогнозирует Гидрометцентр

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Оттепель сохранится в Москве до конца недели, понижение температуры начнется в воскресенье, с понедельника в столицу придут небольшие морозы, температура будет отрицательной, в диапазоне от минус 5 до минус 3, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Оттепель заканчивается. В воскресенье уже ночные температуры отрицательные, а днем около ноля. В начале следующей недели прогнозируется тенденция к понижению температуры. Температура понизится, но по отношению к климатическим нормам она будет высокая и будет выше нормы на 3-4 градуса, а не на 7-8 градусов, как на этой неделе. Будут легкие морозцы", - сказал Вильфанд.

Он уточнил, что температура и днем, и ночью будет отрицательной и понизится до минус 5 - минус 3 градусов.

На этой неделе в столичном регионе сохранится теплая погода с температурой на 7-8 градусов выше нормы. Самыми теплыми днями будут среда и четверг, температура будет от плюс 2 до плюс 4 градусов. Ночные температуры будут от ноля до плюс 2 градусов. В среду, четверг и пятницу будут небольшие осадки, преимущественно в виде мокрого снега.

Как отметил Вильфанд, в ближайшие дни "нужно следить за двумя вещами - смотреть под ноги, потому что ветер чуть подул и начинается подмерзание, и посматривать вверх, потому что, если крыша не очищена, то снег с нее сходит как по маслу".

В субботу и воскресенье, из-за приближения циклона, к мокрому снегу добавится снег и дождь.

"А уже в понедельник в ночь прогнозируется временами снег, а днем в понедельник небольшой снег", - добавил Вильфанд.

Также в столичном регионе из-за понижения температуры с воскресенья прогнозируется очень сильная гололедица.