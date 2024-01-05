Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:17

Последствия аварии на электроподстанции в Бескудниковском районе Москвы устранены

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о том, что последствия аварии на электроподстанции "Россетей" в Бескудниковском районе устранены.

"Все дома запитаны по постоянной схеме электроснабжения. Тем не менее двадцать бригад продолжают находиться на дежурстве для оперативного решения возможных жалоб граждан", - написал он в своем телеграм-канале в пятницу.

Накануне в комплексе городского хозяйства сообщили, что городские службы ликвидируют последствия возгорания на трансформаторной подстанции на северо-востоке Москвы, из-за которого несколько десятков домов в районах Отрадное, Бибирево, Северное и Южное Медведково перевели на резервную схему энергоснабжения. Был создан оперативный штаб по устранению аварии на подстанции.

Москва Сергей Собянин Россети
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В рождественскую ночь температура воздуха в Москве понизится до минус 28

В Москве к началу рабочей недели потеплеет до минус 5

В Москве к началу рабочей недели потеплеет до минус 5

В Москве создан оперативный штаб по устранению аварии на подстанции в СВАО

Первую отапливаемую наземную станцию метро "Потапово" откроют в этом году

Первую отапливаемую наземную станцию метро "Потапово" откроют в этом году

В СВАО Москвы ликвидируют последствия пожара на трансформаторной подстанции

Температуру батарей в Москве подняли до максимума из-за морозов

Температуру батарей в Москве подняли до максимума из-за морозов

Москвичам пообещали "сибирскую погоду" в ближайшие дни

Москвичам пообещали "сибирскую погоду" в ближайшие дни

В столичном регионе с 1 по 7 января будет аномально холодно

В Москве начали повышать температуру в системе отопления из-за грядущих морозов

В Москве начали повышать температуру в системе отопления из-за грядущих морозов

Что произошло за день: суббота, 30 декабря

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });