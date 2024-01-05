Последствия аварии на электроподстанции в Бескудниковском районе Москвы устранены

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о том, что последствия аварии на электроподстанции "Россетей" в Бескудниковском районе устранены.

"Все дома запитаны по постоянной схеме электроснабжения. Тем не менее двадцать бригад продолжают находиться на дежурстве для оперативного решения возможных жалоб граждан", - написал он в своем телеграм-канале в пятницу.

Накануне в комплексе городского хозяйства сообщили, что городские службы ликвидируют последствия возгорания на трансформаторной подстанции на северо-востоке Москвы, из-за которого несколько десятков домов в районах Отрадное, Бибирево, Северное и Южное Медведково перевели на резервную схему энергоснабжения. Был создан оперативный штаб по устранению аварии на подстанции.