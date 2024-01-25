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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:29

Новый корпус Третьяковки на Кадашевской набережной обещают открыть летом

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Новый корпус Третьяковской галереи на Кадашевской набережной в Москве получил заключение о соответствии, заявил президенту Владимиру Путину вице-премьер Марат Хуснуллин.

"Вы в свое время давали поручение достроить Третьяковскую галерею в Москве. Был тоже долгострой, (...) деньги в прошлом году выделили, вчера получили заключение о соответствии. (Объект - ИФ) готов уже летом принимать посетителей", - сказал он.

Вице-премьер напомнил, что корпус достраивала публично-правовая компания "Единый заказчик в сфере строительства".

Это здание планировали открыть с 2007 года. Концепция и проектная документация неоднократно менялись. В 2013 году был проведен закрытый конкурс, семь компаний-участниц представили свои проекты анонимно, под цифровыми кодами. Дальнейшие скандалы с отставкой руководства галереи и завышением стоимости строительства превратили объект в долгострой.

Марат Хуснуллин Москва Третьяковская галерея
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