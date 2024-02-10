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Новогодние украшения в Москве оставят до весны

Новогодние украшения в Москве оставят до весны
Фото: Сергей Киселев/Агентство "Москва"

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Световые элементы и декоративные конструкции, установленные в столице в преддверии новогодних праздников, будут украшать город до весны, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"В середине января убрали более 1 тыс. елей, плакаты и некоторые объемно-декоративные элементы. Было принято решение, как и в прошлые годы, оставить до весны на улицах, площадях, в парках и скверах световые украшения, всего - более 4 тыс. Они являются частью осенне-зимней иллюминации, служат дополнительным источником освещения и создают хорошее настроение у жителей и гостей столицы", - сказал он журналистам в субботу.

Дополнительно к китайскому Новому году в городе разместили или переделали из имеющихся 74 декоративные конструкции, сказал заммэра.

По словам Бирюкова, за последние годы в Москве был сформирован достаточный запас праздничных элементов, позволяющий обеспечить полноценное украшение мегаполиса. Все световые и декоративные конструкции являются многофункциональными, с возможностью многократного использования и изменения их вида.

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