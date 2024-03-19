В Москве начали разбирать новогодние световые конструкции

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - В Москве сотрудники комплекса городского хозяйства начали демонтировать с улиц и площадей праздничные световые конструкции, сообщил заммэра города по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Часть украшений, в том числе более 1 тысячи елей, убрали еще в середине января. Было принято решение, как и в прошлые годы, оставить до весны световые украшения, всего более 4 тысяч. Они являются частью осенне-зимней иллюминации, служат дополнительным источником освещения и создают хорошее настроение у жителей и гостей столицы", - отметил он.

Все объемно-декоративные конструкции доставят на склады до следующих новогодних праздников. Их проверят, почистяти при необходимости отремонтируют.

Бирюков напомнил, что все световые конструкции, используемые в Москве, основаны на современном энергосберегающем оборудовании, которое потребляет в десятки раз меньше электроэнергии. По его словам, за последние годы в столице был сформирован достаточный запас праздничных элементов, позволяющий обеспечить полноценное украшение мегаполиса.