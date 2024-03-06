Морозы вернутся в Москву после оттепели 8 марта

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - В столичном регионе 8 марта ожидается небольшой снег и температура до плюс 3 градусов, а в субботу и воскресенье 9 и 10 марта, а также в начале следующей недели возможны морозы до минус 14 градусов, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Погода 8 марта будет по температуре примерно на 1 градус ниже нормы, будет облачная. Ночью минус 8 - минус 6, по области до минус 11, вполне морозная ночь, январская погода. Днем будет небольшое повышение температуры, она будет около нулевой отметки - от минус 2 до плюс 3 градусов. Но это только во второй половине дня", - сказал .

Возможны небольшие осадки в виде снега и мокрого снега и ветер от 5 до 10 м/с.

"В выходные дни, особенно в воскресенье, и в начале следующей недели температура опять понизится и будет примерно на 4 градуса ниже нормы. Вполне январская погода", - сказал Вильфанд.

Так, в субботу в Москве ночью будет минус 10 - минус 5, днем минус 3 - минус 1, в воскресенье и понедельник ночью минус 14 - минус 9, днем - минус 6 - минус 1. Во вторник ночью минус 13 - минус 8, днем около ноля. Все эти температуры, как отметил Вильфанд, ниже нормы на 4-5 градусов.

"Это будет январская температура. Среднесуточная температура будет в диапазоне минус 7 градусов, а среднесуточная температура января составляет как раз минус 6,2 градуса. Наступит январь", - сказал Вильфанд.